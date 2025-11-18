中国の旅客機メーカー、中国商用飛機（中国商飛）によると、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイのアル・マクトゥーム国際空港で11月17日、ドバイ・エアショーが開幕し、国産航空機C919とC909が披露されました。中国南方航空のC919と中国商飛のC909のビジネス機が静態展示エリアに同時に登場しました。南方航空のC919は164席の3クラス制を採用しています。C909のビジネス機のキャビン内は空間が広く快適で、休憩エリア、接客エリア、会