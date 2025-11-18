１８日、中区の学校周辺でサルが目撃されました。教師が撮影した映像には屋根の上などを軽快に走り去っていく様子が映っていました。 校舎の屋根の上にひょっこりと顔を出すサル。警察官たちがはしごを掛けようとした次の瞬間… 「動きそう…」「反対！反対！」「あっち行ったあっちあっち！」 校舎を壁伝いに走っていくサル。そのまま器用にパイプを伝い…木に飛び込んで姿は見えなくなりました。 警察によりますと１８日午前