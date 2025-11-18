林総務相は１８日の閣議後記者会見で、生成ＡＩ（人工知能）の信頼性を評価する基盤システムについて「来年度中に一部を試行的に利用できるように環境整備に努める」と述べ、早期に開発を進める方針を明らかにした。月内の総合経済対策の策定に向けて政府が１０日にまとめた対策の重点施策では、日本の文化や習慣を踏まえた信頼できるＡＩの開発推進や、ＡＩの信頼性を評価する基盤の構築が盛り込まれた。林氏は１８日の会見で