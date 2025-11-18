歌舞伎俳優の中村橋之助（２９）、市川男寅（２９）、中村莟玉（２９）、市川染五郎（２０）、尾上左近（１９）、中村鶴松（３０）が１７日、東京・浅草寺で行われた「新春浅草歌舞伎」（２０２６年１月２日〜２６日、浅草公会堂）制作発表記者会見に登場した。「新春浅草歌舞伎」は、歌舞伎界の次代を担う若手花形俳優が顔をそろえる?登竜門?だ。橋之助は「今年は挑戦だったのが、来年から継続というフェーズに入っていくんだと