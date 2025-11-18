ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。大阪でのエピソードを明かした。ＧＡＣＫＴはこの日「今日のテレビの収録で久しぶりに大阪に来たんだが、昨日はジョーブログのジョーの、立ち飲み屋の店に足を運んだ」とＹｏｕＴｕｂｅｒのジョーブログとの交流に言及。続けて「ジョーから、『この店の内装は、２０年経っている様な加工をして古さを出しているんです』と説明を受けた」とエピソードを明かした