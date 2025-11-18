１１月１８日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、「中国大手、日本旅行の販売停止」という東京新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の記事によると、中国の複数の大手旅行会社が日本旅行の販売を停止したことが１７日分かったと、業界筋が明らかにした。 高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発する中国政府が、対抗措置として渡航自粛を呼びかけたことを受けた対応で、日中関係の冷却化が