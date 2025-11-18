向こう一週間、関東では晴天が続く。明日19日(水)と明後日20日(木)は、寒気が居座り、日差しの下でも空気ヒンヤリ。冬のような寒さに。21日以降は小春日和。日中は空気が乾燥。火の取り扱いや感染症に注意。晴れの天気が続く関東日中は空気カラカラ火の取り扱いに注意関東では、明日19日(水)と明後日20日(木)は各地で晴れますが、寒気が居座ります。朝晩は冷えて、最低気温は、内陸を中心に所々で0℃近くまで下がるでしょう。