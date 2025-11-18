中日ドラゴンズの金丸夢斗投手が18日、初めての契約更改に臨み、900万円アップの推定2500万円でサインしました。金丸投手：「アップです。なんぼでしたっけ？初めてだったので、こんな感じかと思いました」金丸投手は18日、契約更改に臨み、900万円アップの推定2500万円でサインしました。ルーキーながら先発ローテーションの一角を担い、15試合に登板し2勝6敗、防御率2.61の成績を残しました。将来