JR東日本のロゴJR東日本は18日、列車に設置したカメラ映像を人工知能（AI）で解析し、発車直前の列車にホーム上の乗客が接近した場合に音声で運転士に知らせるシステムを、来年2月から相模線に導入すると発表した。発車時やホーム混雑時の安全性を高める狙い。今後、主にホームドアがない他路線への拡大を検討する。JR東によると、車両前後の側面に取り付けた2基のカメラ映像から、ドアが閉じて発車しようとする列車に近づく人