今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。11月14日（金）放送の同番組では、今年長男の結婚を受けて61歳で“姑デビュー”を果たしたハイヒール・モモコに密着した。©AbemaTV,Inc.義娘との関係について、「息子がトイレ行ったら嫁もついていく」「避けられてるような気がする」と笑いながらも、ぎこちない距離感に本音をこぼしたモモコは