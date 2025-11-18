大きな窓から日差しが差し込む開放的な店内東京メトロ茅場町駅から徒歩すぐの場所にある「GARDEN HOUSE COFFEE」。お店があるのは金融街として栄え、“日本のウォール街”ともよばれている日本橋兜町です。ビジネスの中心地として知られている街ですが、近年、旧銀行跡をリノベーションしたカフェやレストランなどが増え、また違った魅力で話題を集めているエリアです。神奈川県・鎌倉に本店があるレストラン「GARDEN HOUSE」が初