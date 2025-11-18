ハピネス・アンド・ディは１８日の取引終了後、株主優待制度を変更すると発表した。従来は８月末の株主に同社の店舗や公式通販サイトで利用可能な優待券や割引券、２月末の株主に優待商品や同社店舗・公式通販サイトで利用可能な割引券を贈呈していた。今後は株主限定の特設ウェブサイト「ハピネス・アンド・ディ・プレミアム優待倶楽部」で１ポイント＝１円相当で使える優待ポイントを、保有株式数に応じ２０００ポイントᦉ