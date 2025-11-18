今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米経済指標などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円５０～１５５円５０銭。 この日のドル円相場は一時１５５円３０銭台までドル高・円安が進行した後は１５５円ラインを巡る一進一退となった。今晩は米ＡＤＰ民間雇用者数（週次）が発表される。米政府の一部閉鎖の影響で雇用関連の統計の発表延期が続いただけに、同統計の結果が注目されそうだ。米１