お笑いタレントで漫談家のねづっち（50）が17日、Xを更新。事務所の仲間とともに忘年会を楽しむ写真をアップしたものの、続く投稿では“後輩に対するモヤモヤした思い”を以下のように吐露した。《今日の事務所忘年会で礼儀のない後輩が1人いて非常に頭にきたが気持ちを抑える。コンプラの時代だし、ただ可哀想だけどもうその後輩に対して私は何も言わないし関わらないようにする。後輩に対して無関心になるって、まぁ、その人にし