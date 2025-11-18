きょう（１８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１６２０円安の４万８７０２円と大幅安で３日続落。にわかに全体指数に対する売り圧力が顕著となっている。日経平均は前日こそ朝安後に持ち直す動きで小幅な下げにとどまったが、きょうはそういうわけにはいかなかった。サポートラインの２５日移動平均線を大陰線で下抜け、早晩５日・２５日移動平均線のデッドクロスも示現しそうである。 前日は台湾有事