【家電コンサルのお得な話・274】 年末調整といえば、以前は指定の書類にボールペンで書き込むしかなかったが、今は企業によっては指定のオンラインフォームに必要事項を入力して送信するといったオンライン方式を採用している。本記事では、従来の「紙の書類への手書き」を想定して説明するが、勤務先の年末調整がオンライン方式の方は「書く」を「入力する」、「書類」を「入力画面」に置き換えて読んでいただきたい。・前編から