総合格闘家の堀口恭司が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。22日（日本時間23日）にカタール・ドーハで開催される「UFCファイトナイト」参戦に向けて現地入りしたことをファンに報告した。堀口はフライ級12位タギル・ウランベコフ（ロシア）との約9年ぶり復帰戦に向けた意気込みや最終調整についても言及した。 ■「ありがたいよマジで」とファンに感謝 約14時間のフライトを経てマイアミからドーハ入り