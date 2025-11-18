ニコラス・ケイジがクライム伝記映画『Gambino（原題）』に主演し、ジョン・ウー監督と『フェイス／オフ』（1997）以来、約30年ぶりに再タッグを組むことが分かった。【写真】ジョン・ウー監督の傑作アクション『フェイス／オフ』（1997）フォトギャラリーVarietyによると、ニコラスが演じるのは、ニューヨークの裏社会を支配したシチリア系マフィアのボス、カルロ・ガンビーノ。彼の死が街に衝撃を与える中、ピューリッツァー