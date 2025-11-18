高市首相と日本銀行の植田総裁が金融政策などについて協議しました。高市首相の就任後初めてとなる会談では、現在の経済情勢や、金融政策について協議したということです。日銀・植田総裁「インフレ率が2％で持続的、安定的にうまく着地するように徐々に金融緩和の度合いを調整しているところでありますというお話を申し上げました。政府と連携して為替の動向および経済の影響について注視してまいりたいと思っています」植田総裁