埼玉県戸田市の首都高速で昨年５月、大型トラックが渋滞の車列に突っ込み６人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）などに問われた元トラック運転手・降籏（ふりはた）紗京（さきょう）被告（２９）は、懲役７年６月とした１審・東京地裁判決を不服とし、東京高裁に控訴した。１７日付。降籏被告は１８日、収容先の東京拘置所で取材に応じ、遺族に対して「大切な命を奪った責任は重く、申し訳なく