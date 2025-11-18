ＪＲＡは１８日、国際交流競走における褒賞金、経費補助制度を刷新することを発表した。変更点はこれまでジャパンＣ、エリザベス女王杯、マイルＣＳ、チャンピオンズＣの４競走で褒賞金が発生していたが、これを全ての古馬Ｇ１へ広げ、その中でジャパンＣに注力する形となる。日本馬については、これまでは外国馬と同様に褒賞金の対象だったが、一部の例外的なレースを除いて対象外となる。新たな案ではジャパンＣに限り条件