巨人は１８日、岡本和真内野手（２９）のポスティング申請手続きを日本野球機構（ＮＰＢ）に行ったと発表した。同球団は先月２２日に今オフでのポスティング制度を利用したＭＬＢ球団との移籍交渉を認めることを発表。同日に都内にある球団事務所で岡本が記者会見に出席した。岡本は「ずっと（メジャーに）行きたいって気持ちはあって。一軍で試合に出るようになってから、交渉の場で『そういう気持ちがあります』っていうの