ＪＲＡは１１月１８日、都内のＪＲＡ本部で経営委員会を行い、承認した２０２６年度の事業計画（案）と収支予算（案）を発表した。来年の夏競馬について、第２回、第３回の新潟競馬及び中京競馬（７月２５日から８月３０日）において、気温が高い時間帯での競馬を休止し、気温による影響が比較的小さい時間帯に競馬を実施するとした。今年の暑熱対策では第１レースが９時３５分、最終の第１２Ｒは１８時２５分発走で４週間行