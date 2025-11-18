◇大相撲九州場所１０日目（１８日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が東８枚目・一山本（放駒）に押し出され３勝７敗となってしまった。もろ手で立ち会った一山本を一度は押し返したが、引いて墓穴を掘ってしまった。「見ている人を心配させるはたきだったと思います。反省ですね」。右膝に爆弾を抱えているだけにヒヤリとする黒星だった。ＮＨＫの解説を務めていたかっての師匠、先代の尾車親方（元大関・