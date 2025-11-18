伊藤園レディス国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディスは16日まで、千葉・グレートアイランドC（6769ヤード、パー72）で行われた。通算9アンダーで12位タイだった堀琴音（ダイセル）は、初日の3番パー5でバーディーを奪ったが、この時のパッティングに注目が集まっている。大会初日、14日の3番パー5。堀のパットはカップの縁をなぞるように約1周して入った。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xは18日、堀も驚きの表情を