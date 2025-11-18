〈【続編スタート】北海道東部に上陸したロシア軍、釧路市街へ進撃！「ワグネル隊が先陣を切れ」〉から続く 釧路市郊外で自衛隊を撃破したロシア軍は、釧路市に到達する。ワグネル隊が先陣を切る部隊は釧路駅に進駐。捕虜となった自衛隊員たちは、無残にも処刑されてしまう……。【前編から読む】北海道東部に上陸したロシア軍、釧路市街へ進撃！「ワグネル隊が先陣を切れ」次回は12月9日（火）更新予定です。（柏葉比呂