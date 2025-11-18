政治団体・NHKから国民を守る党（NHK党）の浜田聡前参院議員（48）が、18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。斉藤健一郎参院議員（44）が17日、NHK党を離党したことについて経緯を説明し「斉藤さんには議員辞職してもらうのがいいんじゃないかと思うところ」として議員辞職を促した。 【写真】こんな時も…初登院した斉藤健一郎参院議員とガッツポーズを取る浜田聡氏 浜田氏は、2022年参院選比例代表での名簿順位