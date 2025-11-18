タイ国籍の12歳の少女が違法な個室マッサージ店で働かされていた事件を受け、立憲民主党は、人身売買を厳罰化する刑法改正案を今の国会で提出することを検討しています。【映像】立憲が人身売買厳罰化の改正案提出を検討「タイ人の言葉もわからない12歳の子どもが被害にあっています。1カ月で『やりたくない』と言っていたのにもかかわらず、61人の大人の接客をしているという重い状況を何とかしなくちゃいけない」（立憲・酒井