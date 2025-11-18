衆議院の定数削減をめぐり、与野党が協議会を開きました。自民党と日本維新の会が今の国会で1割削減する法案の成立を目指すとしていることに、野党からは反発が相次ぎました。【映像】協議会の様子「各党の方が言っていたのは、やっぱりこの議長が指名して作ったこの協議会の場で定数削減についても議論すべきだと」（立憲・奥野衆議院議員）衆議院の選挙制度をめぐる与野党の協議会は、議論非公開の形で約1カ月ぶりに開かれま