アメリカのトランプ大統領は、サウジアラビアに最新鋭のステルス戦闘機「F-35」を売却すると表明しました。【映像】戦闘機「F-35」が着陸する瞬間「サウジアラビアは購入を望んでいる。偉大な同盟国だ。我々を気に入っている」「F-35を売却するつもりだ」（トランプ大統領）トランプ大統領は17日、記者団に対し、サウジアラビアは「偉大な同盟国だ」と主張し、F-35戦闘機を売却する意向を示しました。中東で「F-35」を保有す