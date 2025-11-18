JASRAC音楽文化賞を受賞した「HOPEプロジェクト」の二口とみゑさん（前列右から2人目）、「ぐらもくらぶ」の保利透さん（同左端）、「北海道農民管弦楽団」の牧野時夫さん（同右端）＝18日午後、東京都港区日本音楽著作権協会（JASRAC）は18日、音楽文化に寄与した地道な活動による功績を顕彰する第12回JASRAC音楽文化賞に、原爆の被害を受けた「被爆ピアノ」を修復・保存して各地で演奏会などを開催している「『HOPEプロジェク