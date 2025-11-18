コメの収穫作業＝8月、新潟県三条市農林水産省は18日、新米の出荷団体と卸売業者が売買する際の「相対取引価格」について、2025年産の10月の全銘柄平均が玄米60キロ当たり3万7058円だったと発表した。過去最高だった9月から163円上昇した。前年同月比では約1.6倍の水準。24年夏のコメ不足を踏まえ、集荷業者が新米を確保しようと農家から高値で買い取っており、卸売業者への販売価格も上がっている。スーパーなどの小売価格も高