降り続いた雪で完全に車が覆われてしまったのは、青森県の酸ヶ湯です。非常に強い寒気の影響で、北海道や東北を中心に積雪が急増。今シーズン初となる大雪警報が発表されました。ひと晩、駐車場に止められていた車は雪で覆われていて、ボンネットには人のひじが埋まるほど雪が積もっています。酸ヶ湯では積雪が1メートルを超え、11月中旬としては20年ぶりの大雪となりました。北海道からの観光客：一晩でこの雪です。（Q.一晩でど