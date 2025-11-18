復帰戦でプレーする男子テニスの錦織圭＝横浜市男子テニスのシングルス元世界ランキング4位で35歳の錦織圭（ユニクロ）が18日、横浜市の慶大日吉コートで行われた下部大会、横浜慶応チャレンジャー国際トーナメントの1回戦で腰痛から約3カ月ぶりに試合復帰を果たした。世界ランク793位の24歳、市川泰誠（ノアインドアステージ）に4―6、6―1、6―1で逆転勝ちし「悪くはなかった。久しぶりの試合で日本の大会だったので結構、緊張