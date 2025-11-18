日本銀行の植田総裁は先ほど高市総理と初めて会談を行い、経済・物価・金融政策などについて意見交換を行いました。日本銀行の植田総裁は、午後3時半ごろ官邸を訪れ、高市総理と初の会談を行いました。市場では、日銀が今年12月か来年1月の会合で利上げに踏み切るかが注目されています。一方、高市氏はかつて日銀の利上げに否定的な考えを示していたことから、会談の内容が注目されています。会談後に取材に応じた植田総裁は、追加