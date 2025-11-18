11月18日発売の『FLASH』の表紙＆巻頭に、櫻坂46の田村保乃・村井優が登場している。【写真】2人が仲睦まじく寄り添った表紙カットも公開櫻坂46の二期生としてグループを牽引する田村と、グループの最新曲『Unhappy birthday構文』でセンターに抜擢された村井が、このたび『FLASH』の表紙＆巻頭に初登場。“姉妹”をテーマに、親密さあふれる10ページのペアグラビアを披露した。また、二人のB3特大両面ポスターが同誌の付録となっ