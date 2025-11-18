新潟警察署は18日、車を運転中に自転車と衝突し相手にケガをさせ、現場から逃走したひき逃げの疑いで48歳の男を逮捕しました。過失運転致傷と道路交通法違反（救護義務違反、事故不申告）の疑いで逮捕されたのは、新潟市東区の建築板金業の男（48）です。警察によりますと、男はことし11月9日午前5時20分ごろ、新潟市中央区明石2丁目で普通乗用車を運転中、栗ノ木橋交差点を右折しようとしたところ、道路を横断しようとしていた30