■「和菓子屋の看板」が残る異質なラーメン店千葉県流山。東武アーバンパークライン・初石駅の西口から徒歩4分ほどの閑静な住宅街に、ひっそりと佇む人気ラーメン店がある。「The Noodles ＆ Saloon Kiriya」だ。筆者撮影「和菓子」の文字が目を引くが実はラーメン店 - 筆者撮影ラーメン屋なのに、店の日よけのテントには色褪せた文字で「和菓子 おおつき」と書かれている。前に営業していた和菓子屋の古びたテントをそのままにし