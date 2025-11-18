ジャストシステムは、タブレットで学ぶ通信教育「スマイルゼミ 小学生コース」において、単元学習後のテスト対策に特化した「カラーテスト対策講座」を、来年4月1日から提供を開始する。単元学習後に実施されるカラーテストは、授業で学んだ基礎的な知識・技能の定着を確認する内容で構成されているにも関わらず、「授業で習った内容なのに、なぜか点数が取れない」という悩みが多く寄せられている。その原因として、知識不足だけ