“マエノリ”の愛称で親しまれるモデルの前田典子（60）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。「運転 マイカー」と書き出し、愛車の高級スポーツカー『ポルシェ』を運転するドライブ動画を公開した。【動画】「左ハンドル運転出来て素敵」「かっこいい」愛車・ポルシェでドライブする前田典子ハッシュタグでは「#911 #997 #carrera」と車について言及。「ブラックのボディにインテリアのベージュがお気に入り」と好みの