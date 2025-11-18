ATEEZが、VRコンサートを通じてファンへ特別な体験を届ける。【写真】ATEEZ・ソンファ、沖縄で見せた爽やかな白シャツ姿華麗なパフォーマンスと爆発的なエネルギーで世界中のファンを魅了してきたATEEZ初のVRコンサート「ATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY」（以下「LIGHT THE WAY」）が、12月5日に公開されることが決定した。「LIGHT THE WAY」は、アジトで穏やかな時間を過ごしていたATEEZのもとに“謎のメッセージ”が届くとこ