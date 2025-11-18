ZIPAIR Tokyoは、「ブラックフライデーセール」を11月17日から12月4日まで開催する。東京/成田発着の対象路線と片道最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージなし、諸税別。搭乗期間は11月17日から2026年3月28日まで。対象便や座席には限りがある。受託手荷物は7キロまで含まれている。機内食や受託手荷物、座席指定には別途料金が必要となる。・東京/成田発着ソウル（8,000円）、マニラ（11,500円）、シンガポール（14,700