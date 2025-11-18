HAGOOGIは、新たに電気毛布を公式ホームページ、Amazon、楽天市場で販売開始した。 【画像】電気毛布の光沢さや大きさが分かる外観 今回販売される電気毛布には、高密度の高級ラビットファー調素材を採用している。滑らかな触り心地、上品な光沢があり、毛足が長く熱を逃さないように温もりをキープする作りだ。 温度調整は10段階まで対応し、オフタイマーは1時間から8時間までの8段階が用