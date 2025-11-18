ヘルヴェティック・エアウェイズは、エンブラエルE195-E2型機を最大8機追加導入する。3機を確定発注し、5機のオプションも有する。客室にはモノクラスで134席を配置する。レカロ製の座席を採用した。初号機は2026年末に受領する。今後数年間で、エンブラエルE2を最大20機にまで拡大することになる。現在はエンブラエルE190型機とエンブラエルE195型機を各4機保有している。ヘルヴェティック・エアウェイズはスイスの航空会社で、エ