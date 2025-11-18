5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーで、俳優としても活動する佐野勇斗さんは11月17日、自身のInstagramを更新。祖父母と弟たちとの家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】「佐野家全員美顔すぎる」「美男子しかいなくて滅」佐野さんは「じいちゃんばあちゃんと学と太陽」とつづり、4枚の写真を投稿。祖父母、弟たち、愛犬と撮影した記念ショットや、佐野さんと祖父母のスリーショットなどを載せています。