タレントの中川翔子が18日、自身のインスタグラムを更新。9月30日に出産した双子の男児の成長について記した。中川は「兄が5020g 弟4402gまで大きくなってました！5キロこえたー！2600ずつくらいだったから本当にずっしり嬉しい重さだ！」と報告。「双子だとどうしても、ひとりの時間ができちゃうけどずっとは難しいから本当に大変。みんなどうしてるんだろうちょっとスーパーにでかけるすら絶対無理だ。これからいつ