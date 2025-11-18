川西町によりますと、１８日の午後１時４０分ごろ、山形県川西町上小松地内にある川西ダリヤ園の水上ステージ付近でクマが目撃されました。 【写真を見る】川西ダリヤ園や置賜公園付近でクマ目撃町が注意呼びかけ（山形） また、午後４時３０分ごろには、川西ダリヤ園の近くにある置賜公園付近でもクマが目撃されたということです。 町は、付近にまだクマが潜んでいる可能性があるとして、注意を呼びかけています。