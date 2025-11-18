18日午後、茨城県水戸市の交差点で横断歩道をわたっていた3歳の女の子が乗用車にはねられ、意識のない状態で病院に搬送されました。乗用車を運転していた男は現行犯逮捕されています。警察などによりますと、18日午後2時半ごろ、水戸市大工町の路上で「3歳の女の子と車両が接触した」と通行人から通報がありました。女の子は横断歩道を渡っていた際に、左折しようとした乗用車にはねられ意識がない状態で病院に搬送されたというこ