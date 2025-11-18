大阪府貝塚市と警察が空き家対策で、近畿初の連携協定です。固い握手を交わしているのは貝塚市の酒井市長と貝塚警察署の高橋署長です。１１月１８日市と警察署が締結したのは、空き家の情報共有に関する連携協定です警察によりますと、貝塚市内にある空き家は１０００軒を超えていて、年々増加しています。府内では、空き家を狙った窃盗被害も増えていて、今年１月から１０月までに１２７件、被害総額は２７００万円以上