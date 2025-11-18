政治団体「NHKから国民を守る党」の齊藤健一郎参院議員（44）は17日に会見を開き、同党からの離党を発表した。齊藤氏の離党に伴い、NHK党の国会議員は衆議院・参議院ともにゼロとなった。齊藤氏は離党の理由について、党首の立花孝志容疑者（58）が元兵庫県議に対する名誉毀損容疑で兵庫県警に逮捕された事件を受け、検討していた党首解任案が外部流出し、党に混乱が生じた責任を取ると説明した。しかし「私の議席は党首から預かっ